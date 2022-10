Destiny 2 - La Festa delle Anime Perdute ritorna

LO SPAVENTOSO EVENTO GRATUITO DELLA FESTA DELLE ANIME PERDUTE TORNA SU DESTINY 2 ??

Nuove sfide e nuove ricompense per i guardiani che osano avventurarsi nei settori infestati





Oggi torna su Destiny 2 l'evento gratuito della Festa delle Anime Perdute, disponibile fino all'8 novembre. Come da tradizione, i giocatori indosseranno maschere spaventose (e ridicole) e raccoglieranno dolcetti mentre completano le sfide ed esplorano i settori infestati di tutto il sistema solare. Tra le chicche di quest'anno, il nuovo fucile di precisione leggendario Macabrot e il set di decori per armatura a tema robot scelto dalla community, oltre agli elementi cosmetici aggiuntivi sbloccabili con la carta evento della Festa delle Anime Perdute.Ricompense carta eventoLa nuova carta evento della Festa delle Anime Perdute offre sfide, nonché ricompense gratuite e premium per tutti i giocatore. Come per l'evento del Solstizio della scorsa stagione, i giocatori potranno utilizzare la carta evento per sbloccare nuovi elementi cosmetici tra cui un nuovo emote, un'ipernave, un involucro di Spettro esotico e altro ancora.Settori infestatiTra le novità di quest'anno, il settore infestato della Z.M.E., nel quale dei mostruosi cabal cercheranno di sottrarre i dolci ai giocatori. I guardiani potranno esplorare la terrificante playlist dei settori infestati per affrontare i senzatesta nei settori infestati nuovi o riproposti.Decori per armatura a tema robotL'anno scorso, la community ha scelto per la prima volta i costumi della Festa delle Anime Perdute. Quest'anno è stato il #TeamMech a vincere il sondaggio. I giocatori potranno procurarsi l'armatura da robot all'emporio Everversum in cambio di polvere luminosa o argento, per poi dedicarsi a fare dolcetto o scherzetto con stile per tutto il sistema solare.Ricompense di BungieLa magliettina dei senzatesta sarà disponibile nel Bungie Store per coloro che completano il trionfo "Topo di biblioteca I" sbloccando un terzo del Libro dei Dimenticati durante la Festa delle Anime Perdute. Inoltre, i giocatori che completano il nuovo sigillo di gioco e il relativo titolo potranno prenotare dal Bungie Store la spilla da collezione Scrittore spettrale. Le ricompense potranno essere sbloccate fino all'8 novembre, ultimo giorno dell'evento.Oltre a fare incetta di dolci durante la Festa delle Anime Perdute, i guardiani potranno continuare ad arricchire il proprio forziere con i contenuti della Stagione dei Tesori, disponibile fino al 6 dicembre.

