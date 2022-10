DayZ - Con l'Update 1.19 verranno svelati i segreti di Livonia

Bohemia Interactive ha rilasciato l'aggiornamento 1.19 di DayZ, intitolato "Secrets of Livonia", il più importante dell'anno per il gioco. Il nuovo Update è ricco di nuove funzionalità e miglioramenti, tra cui nuove armi, luoghi rielaborati, un nuovo veicolo e, soprattutto, un complesso sotterraneo segreto situato nella mappa di Livonia. Chi ama guidare nell'apocalisse apprezzerà anche le nuove simulazioni dei veicoli, che ora offrono un'esperienza di guida molto più fluida. E quale modo migliore di testare questi miglioramenti se non con una nuova auto militare?



Le principali novità di Livonia



Livonia ha attirato molta attenzione in questo aggiornamento. La mappa DLC è disponibile su PC, Xbox e PlayStation. La mappa presenta 163 km2 di terra polacca e ora offre molti nuovi luoghi e punti di interesse che completano le rovine incolte e la fiorente fauna selvatica che la caratterizzano. Segherie, villaggi, cave, capanne di caccia, accampamenti improvvisati, parchi di divertimento e vaste aree disboscate sono ora diffuse in tutta la mappa. La cosa migliore è un bunker militare sotterraneo abbandonato, il cui ingresso richiede oggetti speciali. Una volta entrati, i giocatori dovranno attraversare corridoi bui e collaborare tra loro per esplorare l'intero bunker.



Niente più auto volanti e l’introduzione dell’Humvee



L'aggiornamento 1.19 introduce anche nuove simulazioni di veicoli completamente rielaborate, che hanno risolto problemi precedenti come le auto volanti e offrono ora un'esperienza di guida molto più autentica. Ora è possibile utilizzare il freno a mano della propria auto, trasportare le ruote di scorta in appositi alloggiamenti e persino suonare il clacson agli altri giocatori. Per celebrare i miglioramenti, è stato aggiunto l'M1025, un veicolo militare guidabile che la community richiedeva da tempo.



Nuove armi e oggetti di navigazione



L'aggiornamento 1.19 offre molti nuovi oggetti e gadget che possono essere utilizzati nelle terre desolate. Innanzitutto, amplia l'arsenale delle armi civili. Prendiamo ad esempio l'SSG 82, un nuovissimo fucile da cecchino. C'è anche il BK-18, un fucile a pompa a colpo singolo. E se siete tipi che tendono a perdersi durante l'esplorazione, vorrete sicuramente mettere le mani sul nuovo ricevitore GPS. Funziona perfettamente con la mappa di gioco e rende l'esplorazione molto più coinvolgente e molto più facile.



Lista delle novità





Miglioramenti alla mappa di Livonia

Aggiunte aree uniche

Bunker sotterraneo

Nuova speciale location di Livonia

Simulazione dei veicoli + nuovo veicolo M1025

Miglioramenti all’esplorazione e ricevitore GPS

Fucile da cecchino SSG 82, Fucile a pompa BK-18

Indicatori di sanguinamento

L'emorragia viene ora mostrata sotto forma di sangue che gocciola sullo schermo.

Nuovi eventi dinamici

Eventi con polizia e convogli militari saranno presenti in giro per tutta la mappa.

Modifiche varie

Risolti numerosi errori, oltre ad aver reso l’esplorazione e il movimento più naturali

