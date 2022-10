Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip : Ho sofferto di depressione e pensavo spesso al suicidio

non è molto amata all'interno della casa, ma è molto seguita sui social, tanto da vincere il televoto di lunedì sera rendendola la preferita del pubblico.ha una dura lotta in diretta con Cristina Quaranta e fa una confessione che lascia a bocca aperta Alfonso Signorini. Tra le persone con cuisi è scontrata di più c'è Cristina Quaranta che l'haaccusata di essere falsa e provocatoria perché, durante i loro litigi,sorride invece di ribattere «Io sono una donna pragmatica e concreta e lei è il mio contrario - spiega Quaranta - Faccio fatica a capire quando è seria e quando ha voglia di scherzare. Le ho chiesto perché rideva e mi ha detto che lo faceva in difesa. 'Un sorriso che è frutto di un dolore che si svela durante la diretta trasmissione dellunedì sera.

Ma perché Nikita ha sempre questo sorriso come sfida? Per chiarire, Alfonso Signorini ha pensato a una sua passata esperienza con un ex studente che aveva lo stesso atteggiamento, inizialmente il conduttore si è infastidito, scavando più in profondità ha scoperto che dietro c'era tutto un mondo fatto di sofferenza.

Ed è quello che è successo anche con Nikita. Signorini le chiede il motivo del suo sorriso che spesso sembra una provocazione, l'influencer risponde: «Dopo un lungo periodo ho deciso di affrontare la vita con un sorriso o quando qualcuno mi aggredisce o mi rende nervoso, questo sorriso viene più automaticamente ma perché è nervoso».

Poi la sconvolgente confessione: «L'origine del mio down? Poi se vuoi ne parleremo più in là ma inizia per D ed ha due S in mezzo, ne abbiamo parlato anche in queste puntate e io ho spesso pensato al suicido». Una rivelazione che lascia sbalordito il conduttore: «Stasera mi hai aperto una finestra. Pensate a tutto questo nei prossimi giorni, perché nella prossima puntata voglio approfondire insieme a voi questo argomento».

