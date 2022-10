Pro-Ject presenta la linea Colourful Audio System

Un sistema Hi-Fi ad alte prestazioni può anche essere molto bello, a buon mercato e disponibile in tanti colori diversi. Impossibile resistere alla nuova linea Colourful Audio System.

Viviamo in un mondo sempre più veloce e connesso, dove il tempo a disposizione è sempre meno e anche le migliori abitudini, come quella di ascoltare buona musica è perennemente compressa tra mille impegni. Lo smartphone, magari con cuffie di bassa qualità, o speaker bluetooth mono sono diventati la modalità di fruizione preferita, anche se così buona parte della qualità si perde irrimediabilmente.

Per cercare di rilanciare la vera Hi-Fi, quella fatta di stereofonia, di ascolti di qualità anche se si tratta di TV o bluetooth, Pro-Ject lancia il Colourful Audio System. La ricetta è semplice, del resto il catalogo del costruttore austriaco è talmente ampio da lasciare vasta scelta: Debut Carbon EVO, ultima versione del giradischi più venduto della storia con oltre un milione di pezzi in tutte le sue versioni, amplificatore compatto MaiA S3 e una coppia di diffusori Speaker Box 5 S2. Compresi nella combo cavi delle casse e piedini smorzanti per i diffusori.

Punto di forza l’installazione semplicissima, tanto che il giradischi è pre-tarato in fabbrica e i cablaggi sono tutti già terminati e con codice colore. Insomma, un vero gioco da ragazzi. I colori a disposizione sono ben sei – White, Steel Blue, Golden Yellow, Fir Green, Black e Walnut – in modo da adattarsi a qualsiasi ambiente, stile e personalità. Solo l’amplificatore MaiA S3 è sempre disponibile sono nella variante di colore nero.

Debut Carbon EVO è dotato di braccio in carbonio da 8,6", testina Ortofon 2M Red e smorzatori in TPE nel piatto e all’interno dei piedini. Come amplificatore il compatto MaiA S3 da 2X40W con tanti ingressi, analogici, digitali e bluetooth, in modo da essere compatibile davvero con qualsiasi sorgente e dotato di uscita cuffia e telecomando. Infine i diffusori Speaker Box 5 S2, 2 vie in bass-reflex compatti ed eleganti, forniti con piedini Damp It, in modo da poter essere appoggiati sullo stesso piano del giradischi senza che questo crei nessuna interferenza.

