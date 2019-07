Atene, forte scossa di terremoto di magnitudo 5.3

(Di venerdì 19 luglio 2019) Unadiè stata avvertita ade in tutta l'Attica. Lacalcolata a 5,3 gradi. Molte persone si sono riversate in strada. L'epicentro del sisma sarebbe a 23 chilometri a nordovest della capitale, a soli 2 km di profondità. Segnalati anche dei blackout telefonici. Unadiè stata avvertita ade in tutta l'Attica. Laè stata calcolata a 5,3 gradi. Molte persone si sono riversate in strada, secondo il sito in.gr. L'epicentro sarebbe a 23 km a nordovest della capitale, a soli 2 km di profondità, quindi è stato sentito con maggior forza. Sono segnalati blackout telefonici.Tanta paura ad. Al momento non ci sono notizie di feriti nè di danni. Il tremore è stato ripreso in diretta dalla televisione statale greca Ert. Sono stati registrati piccole interruzioni della corrente elettrica e i vigili del fuoco hanno raccontato di aver ricevuto diverse chiamate da persone che erano rimaste intrappolate in ascensore.