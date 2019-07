Trieste, turista dorme su un’amaca in pineta e la Polizia lo multa per 300 euro

Ammonta a 300lacon la quale lalocale ha deciso di punire unaustriaco perché dormiva sunelladi Barcola, la caratteristica meta balneare della zona di. La notizia ha fatto il giro del web e centinaia di persone si sono mobilitate con messaggi di solidarietà e non solo. La protesta, infatti, è sfociata nell’organizzazione di un flash mob dal titolo “Amache libere” che si terrà sabato nella stessaL’intervento degli agenti è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 17 luglio dopo che, verso le 16, una pattuglia di passaggio aveva notato l’uomo mentre pisolava sulla sua branda dondolante, appesa tra due alberi all’altezza del secondo e del terzo Topolino. Il 52enne austriaco, che nel momento in cui è stato svegliato dallanon ha fatto altro che porgere come richiesto i documenti, è stato sanzionato con unadi 300. Motivo: violazione dell’articolo 36 del regolamento del verde pubblico in cui è previsto che “negli spazi al verde è vietato appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere”.

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Trieste turista