ll mare restituisce il corpo di Lorenzo Igliozzi! Aveva solo 19 anni

(Di venerdì 19 luglio 2019)Igliozzi è morto, ilha restituito il suo. Sono sconvolti di abitanti di Borgo Sabotino, giovedì serasi trovava in acqua tra Torre Astura e l’ex pontile della centrale elettronucleare Latina, il ragazzo era insieme ad un amico su un gommone. Il compagno l'ha visto tuffarsi ma non lo ha visto più risalire in superficie. Preso dal panico ha dato l'allarme. Immediate le ricerche da parte di vigili del fuoco Carabinieri e Guardia Costiera,è stato riportato in superficie già privo di vita. Adesso indagano le forze dell'ordine, ancora non è chiaro cosa abbia trattenuto ildel 19enne a 10 metri di profondità, forse potrebbe essere stato intrappolato trovando qualche ostacolo durante la salita. A fare chiarezza sulla morte del giovane sarà l'autopsia. Appresa la notizia, Borgo Sabotino è in lutto per la perdita diIgliozzi, un giovane conosciuto per la passione per la pesca e le immersioni.