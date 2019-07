Luigi Di Maio : escludo crisi, parliamo e avanti

Il ministro del Lavoro intervistato su RaiTre: "Ci siamo sentiti due giorni fa, per il decreto sicurezza. Nulla di anomalo, non ci sentiamo ogni giorno. Sento la mia ragazza ogni giorno, non lui". "che possa esserci unami hanno sempre insegnato'male non fare paura non avere': abbiamo da realizzare riforme importanti".Così il vicepremier e ministro Diad Agorà estate."Sono dinamiche di governo con due forze politiche diverse" e "è auspicabile che oggi cie ci vediamo: è giusto che ci incontriamo, ci chiariamo e andiamo,oggi, perché c'è Consiglio dei ministri e il tavolo autonomia". "Portiamo soluzioni ai cittadini e non problemi", aggiunge. "Ogni volta cerco sempre di trovare intesa e mediazione".(Di venerdì 19 luglio 2019)