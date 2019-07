27 anni fa la strage di Via D'Amelio

Il luglio 1992 oltre al giudice persero la vita anche i cinque agenti della scorta. Ventisettedopo laBorsellino, Palermo ricorda il giudice e i 5 agenti della polizia di Stato di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi,Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, con una serie d'incontri e appuntamenti. Il presidente della Regione Musumeci si recherà sul luogo dell'eccidio per deporre una corona di fiori. Poi,presso l'albero della Pace di Via D', la manifestazione "Coloiamo Via D':per i cittadini di domani". E'il primoversario senza Rita Borsellino, morta lo scorso agosto. L'attentato, di stampo mafioso, fu il secondo nel giro di due mesi: il 23 maggio 1992 era toccata la stessa sorte a GiovFalcone, rimasto ucciso nelladi Capaci.(Di venerdì 19 luglio 2019)