Addio a Luciano De Crescenzo : morto lo scrittore a 91 anni

"Con la scomparsa di Luciano De Crescenzo perdiamo tutti un grande amico - dice Arbore - Era un maestro per tutte le cose belle che c'ha fatto conoscere. È una gravissima perdita per la cultura italiana e per la città di Napoli di cui era un esponente fiero ed orgoglioso". "Esprimo il cordoglio profondo mio personale e della città di Napoli per la fine terrena del grande Luciano De Crescenzo, uomo di immensa cultura che ha saputo interpretare al meglio l'anima del popolo napoletano. Persona di estrema intelligenza, enorme cultura e di una naturale simpatia tutta partenopea. Luciano mancherà molto a Napoli e alla sua gente, lo ricorderemo tutti con immenso affetto e gratitudine". E' il messaggio del sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

Si è spento poche ore faDe, artista poliedrico, napoletano doc,, regista e interprete di film cult come “Così parlo Bellavista” e “32 dicembre”. E'lo, regista e attoreDe. Aveva 91. Da alcuni giorni era ricoverato a Roma. Nato a Napoli, il 18 agosto 1928, dopo essersi laureato in Ingegneria idraulica, capì che la sua vera vocazione era quella di "divulgatore". La sua prima opera, "Così parlò Bellavista", vendette oltre 600 mila copie. Negliè diventato un autore di successo internazionale, pubblicando oltre 50 titoli.(Di giovedì 18 luglio 2019)