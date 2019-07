Fico : Salvini manca di rispetto a Camere

Il presidente della Camera: "Prendo atto del diniego del Viminale". Di Maio insiste: "Se non si va a riferire si alimentano i sospetti". Conte andrà al Senato per un'informativa il 24 luglio. Ma il ministro dell'Interno: "Che ne sa il premier di presunti finanziamenti alla Lega". "Ho inoltrato al governo la richiesta avanzata da alcuni gruppi che il ministrovenga in Aula a riferire e non ho ricevuto rispostaalla sua disponibilità. A questo punto,prendo atto del diniego del Viminale. Lo ritengo unanza diistituzionale nei confronti del Parlamento" Lo ha detto il presidente della Camera, a proposito della vicenda dei presunti fondi russi alla Lega.(Di giovedì 18 luglio 2019)