Luigi Di Maio : no a crisi governo, giù le tasse

Se sospettassi della Lega sulla Russia ilcadrebbe, ma è giusto che Salvini vada in Parlamento'. "Io sono sicuro sull'esecutivo,è ingiusto che si minacci ogni giornodi".Così il vicepremier Di,ma aggiunge: "Se avessi il minimo sospetto di soldi russi alla Lega,non governerei con loro". Esclude però un cambio di maggioranza e un'alleanza con il Pd. Annuncia che vorrebbe eliminare il bollo auto,"una tassa odiosa",e trovare le risorse per "il salario minimo,abbassare lesul lavoro e cuneo fiscale" Sul voto alla von der Leyen: "Abbiamo detto sì per le idee. La Lega ha detto no per una poltrona".(Di giovedì 18 luglio 2019)