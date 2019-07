Mattarella a Amatrice : ricostruire tutto

Il sogno della ricostruzione non deve esaurirsi nella scuola,ma andare avanti su tutti i fronti. E rimuovere così il segno di precarietà. Ciò vale per tutte le aree terremotate".Così il presidenteal campus di. "In questo impegno si gioca il futuro dell'Italia - aggiunge- ma bisogna agire con velocità in tutti i suoi versanti: ospedali, beni culturali e di culto, piste produttive. In questo impegno si gioca il futuro dell'Italia. Le aree interne del Paese sono protagoniste e vanno tutelate", ha detto.(Di giovedì 18 luglio 2019)