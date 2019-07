Ndrangheta, colpita cosca : 14 arresti

Nella vasta operazione internazionale sono stati impiegati oltre 150 agenti. Perquisizioni anche in Liguria ed Emilia-Romagna. Vasta operazione internazionale della Polizia, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria per l'esecuzione di 14 provvedimenti di fermo. Si tratta di soggetti affiliati alla 'ndrina Muià, federata alla potenteCommisso di Siderno (RC),gravemente indiziati,a vario titolo, dei delitti di associazione mafiosa transnazionale e armata, porto e detenzione illegale di armi,usura e favoreggiamento personale, commessi con l'aggravante del ricorso al metodo mafioso. Numerose perquisizioni in Calabria, E. Romagna e Liguria.Impiegati 150 agenti.(Di giovedì 18 luglio 2019)