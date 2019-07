Giappone, fuoco in studi tv : 10 morti

Un uomo ha appiccato ilcon un liquido infiammabile. E’ salito ad almeno 10il tragico bilancio dell’incendio doloso che ha distrutto glidi animazione di Kyoto, Kyoto Animation Co, dove si producono serie di cartoni animati per la tv di successo. Lo hanno riferito i soccorritori. I media locali, citando la polizia, hanno raccontato che un uomo è entrato nelloo e ha lanciato un liquido non identificato appiccando il. Ci sono anche decine di feriti, forse 37, alcuni molto gravi. L’incendio nel palazzo di tre piani è scoppiato alle 10:30, ora locale, le 3:30 in Italia.(Di giovedì 18 luglio 2019)