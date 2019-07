Fondi russi, Calenda : un'inchiesta Ue

La Lega ha gravissime difficoltà dopo la vicenda russa a far passare chiunque (in Ue,ndr). La vicenda dellaa è stata durissima per come è stata percepita qui al Parlamento Europeo". Lo ha detto l'eurodeputatoa Zapping su RadioUno Rai. "Siccome non è l'unico caso, abbiamo chiesto al gruppo S&D, che la proporrà, l'istituzione di una commissione speciale per analizzare le influenze russe e di altre potenze straniere,sulle elezioni Ue. Ne abbiamo appena discusso nel gruppo social democratico".(Di mercoledì 17 luglio 2019)