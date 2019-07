Congo: epidemia Ebola allarme mondiale

Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che "è il momento che il mondo prenda atto" dell', ma ha raccomandato che le frontiere con i paesi vicini restino aperte. Finora,ha ucciso quasi 1.700 persone in più di un anno. Il Ruanda ha sconsigliato i viaggi 'non indispensabili' in Rdc senza però chiudere il confine. L'diin corso nello Stato africano delè un'"emergenza internazionale di salute pubblica". Lo ha deliberato il Comitato istituito dall'Organizzazionedella sanità (Oms), riunitosi a Ginevra per la quarta volta dall'inizio dell'lo scorso ottobre. Ma ora èinternazionale: l'Oms dichiara "l'urgenza sanitaria"(Di mercoledì 17 luglio 2019)