Rita Dalla Chiesa in lacrime dalla Perego

(Di mercoledì 17 luglio 2019)è stata ospite al programma di Paola“Non Disturbare”. Laha parlato della sua vita privata e del dolore che l’ha segnata con la morte della madre, prima, e l’omicidio di suo padre, poi. “La mia paura più grande è quella di invecchiare e perdere la memoria” ammette.La giornalista ricorda l’amore profondo che legava i suoi genitori, le preoccupazioni della madre per il difficile lavoro dell’uomo e i tanti sacrifici del padre. “Da mio papà ho ereditato il senso della giustizia, della patria e dell’appartenenza al territorio, alla propria terra” spiega. Carlo Albertoha sacrificato la sua vita per combattere la mafia. “La mafia ormai non mi fa più paura dopo quello che hanno fatto a mio padre, non possono più farmi nulla” conclude.