Tenta di strappare un bimbo dalle braccia della madre e rischia il linciaggio (Di mercoledì 17 luglio 2019) Un uomo di 47 anni, probabilmente affetto da problemi psichici, ha cercato ieri pomeriggio di strappare un bimbo di 5 anni dalle braccia della madre. Ha rischiato il linciaggio da parte della folla e si è salvato solo grazie all'intervento della polizia. Un uomo di quarantacinque-cinquanta anni di nazionalità rumena è stato fermato dalla Polizia a Reggio Calabria per aver Tentato di sottrarre un bambino alla madre. Il fatto di è verificato nella zona commerciale del Brico Center.



Non è chiaro se l'intenzione dell'uomo fosse quella di rapire il bimbo o se semplicemente si trattasse di un Tentativo di infastidire le persone a lui vicine, ma le testimonianze dei presenti hanno permesso di avere una prima ricostruzione della vicenda in attesa di chiarne i dettagli. Le urla della madre hanno fatto sì che l'attenzione della gente attorno si focalizzasse su quanto stava accadendo e il tempestivo intervento degli uomini delle volanti ha chiuso sul nascere la questione.

“Ho chiamato stamane il questore di Reggio Calabria, Maurizio Vallone, per complimentarmi per il repentino intervento dei suoi uomini in soccorso di un bimbo di tre anni, che un uomo ha tentato di strappare dalle braccia della mamma”. E’quanto dichiara il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale. “Se alla base del gesto c’è, com’è plausibile, un disagio psichico del soggetto che ha messo in atto il gesto – spiega Marziale – allora va curato, ma niente può giustificare il reato, da considerarsi gravissimo. Pronto anche l’intervento degli astanti, come deve essere, e per fortuna il tutto non è degenerato per l’immediato arrivo dei motociclisti della Polizia di Stato, che non finirò mai di ringraziare per la preziosa dimostrazione quotidiana di efficacia e sensibilità quando si tratta di bambini in pericolo”.