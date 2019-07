Per il Time il Principe Harry e Meghan Markle sono tra i più influenti del web

(Di mercoledì 17 luglio 2019)ha stilato la classifica delle 25 persone piùsu Internet e a sorpresa ha inserito anche i Duchi del Sussex grazie al loro account Instagram dai post lungimiranti e strategici per l'affermazione della loro immagine nel mondo. Ildue dei volti più famosi del pianeta e il lancio del loro account Instagram @SussexRoyal lo scorso aprile ha dato loro una piattaforma per connettersi direttamente con i propri fan, oltre a mostrare le diverse cause sociali in cuiimpegnati.Ora, a dimostrazione della loro crescente popolarità, la coppia è stata inclusa da “” nell'elenco delle "25 persone piùsu Internet", insieme a personaggi come Donald Trump, Cardi B, Jada Pinkett Smith, Ariana Grande e i BTS.