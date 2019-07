Prende a martellate moglie e figlia! Arrestato agricoltore a Brescia (Di mercoledì 17 luglio 2019) Un agricoltore 59enne di Brescia è stato fermato per tentato omicidio, dopo aver colpito la moglie e la figlia 21enne. Ad avvertire i carabinieri il figlio, residente nell'appartamento sottostante. Notte di terrore per una madre e i suoi due figli in una villetta quadrifamigliare di Coccaglio, in Franciacorta. Giuseppe Vitali, 59 anni, agricoltore, difatti ha cercato di uccidere a martellate la moglie Denise Manenti e la figlia Giulia di 21 anni. È invece illeso il figlio Nicola di 24, che vive nell’appartamento al piano sottostante. I fatti sono accaduti verso l’alba, quando secondo la prima ricostruzione dei fatti, Giuseppe Vitali ha iniziato a colpire la moglie in testa. Erano circa le cinque del mattino. (Di mercoledì 17 luglio 2019) Un59enne diè stato fermato per tentato omicidio, dopo aver colpito lae la figlia 21enne. Ad avvertire i carabinieri il figlio, residente nell'appartamento sottostante. Notte di terrore per una madre e i suoi due figli in una villetta quadrifamigliare di Coccaglio, in Franciacorta. Giuseppe Vitali, 59 anni,, difatti ha cercato di uccidere alaDenise Manenti e la figlia Giulia di 21 anni. È invece illeso il figlio Nicola di 24, che vive nell’appartamento al piano sottostante. I fatti sono accaduti verso l’alba, quando secondo la prima ricostruzione dei fatti, Giuseppe Vitali ha iniziato a colpire lain testa. Erano circa le cinque del mattino.

"Ho sentito le sirene e ho capito fosse successo qualcosa, anche se, francamente, ho pensato che qualcuno si fosse sentito male. In quella casa non ci sono mai stati problemi, almeno non percettibili dall'esterno", avrebbe dichiarato una vicina di casa, riportata da Il Giorno. Secondo un'altra testimonianza, sarebbe stata la figlia ad avvertire il fratello, urlando per le scale quanto stava accadendo nell'abitazione di via Rosselli. Madre e figlia, che hanno riportato ferite lievi alla testa, sono state trasportate in ospedale a Brescia.



Dal comando, dove è stato confermato il fermo, militari e inquirenti sono ancora impegnati con accertamenti e riscontri per comprendere le motivazioni e la dinamica del gesto dell'uomo. Gli uomini della scientifica stanno lavorando per ricostruire l'accaduto.