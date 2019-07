Stanno insieme! Il gossip su Raffaella Fico e l'ex di Paola Caruso

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Stando ad unindiscreto, pare chesi sia fidanzata con l’ex compagno di. La love story trae Alessandro Moggi è arrivata al capolinea e dopo un periodo di silenzio l’ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato i motivi della fine di un rapporto che sembrava a tutti stabile e prossimo al matrimonio. ”L’ho lasciato un po’ di mesi fa, non mi va di parlarne, fa parte del passato”, ha detto a “Un Giorno da Pecora”, la trasmissione radiofonica di Rai Radio1 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.Adesso sembra cheabbia ritrovato l’amore con un uomo che in passato ha avuto una relazione con un’altro volto della televisione. Stiamo parlando di Francesco Caserta, ex di, dal quale ha avuto un figlio. La Bonas è rimasta incinta, ma Caserta ha deciso di lasciarla e di non accompagnarla durante la gravidanza. Il figlio dellae di Caserta, Michele, è nato il 2 marzo.

Nella rubrica del settimanale Chi, Chicche di Gossip, si legge: “Raffaella Fico, dopo l’addio con Alessandro Moggi (volato tra le braccia della politica Elvira Savino), ha trascorso un romantico weekend in un resort, a Brescia, con Francesco, ex compagno di Paola Caruso e padre del bimbo della showgirl. La Fico e Francesco, durante le loro uscite erano scortati da guardie del corpo. Come mai?“, si chiede il settimanale.Come sappiamo, l’ex concorrente del Grande Fratello fino a pochi mesi fa era vicina alle nozze con Alessandro Moggi. Tuttavia a seguito di diverse i crisi i due hanno deciso di lasciarsi, e così entrambi hanno cercato di voltare pagina. Ora, però, pare che Raffaella Fico si sia nuovamente fidanzata proprio con Francesco Caserta, ex compagno di Paola Caruso, che nel mentre si sta prendendo cura del piccolo Michelino. Scopriamo di più in merito a questo gossip che ha già attirato l’attenzione del web.