Febbre alta e mal di testa! Giovane ricoverato per meningite virale (Di mercoledì 17 luglio 2019) A Senigallia è stato ricoverato lunedì scorso un Giovane con Febbre alta ed emicrania con diagnosi di meningite virale. È il quinto caso registrato nella città in provincia di Ancona nelle ultime 2 settimane. Non contagiosa e meno grave di quella batterica, di questa forma della patologia si indagano le cause: forse potrebbe essere provocato da un insetto. Nuovo caso di meningite virale a Senigallia, il quinto nelle ultime due settimane. L’ultimo ricovero risale al 15 luglio; si tratta di cinque giovani che si sono presentati al Pronto Soccorso con sintomi analoghi: Febbre non eccessivamente alta ed emicranie sempre più forti. (Di mercoledì 17 luglio 2019) A Senigallia è statolunedì scorso unconed emicrania con diagnosi di. È il quinto caso registrato nella città in provincia di Ancona nelle ultime 2 settimane. Non contagiosa e meno grave di quella batterica, di questa forma della patologia si indagano le cause: forse potrebbe essere provocato da un insetto. Nuovo caso dia Senigallia, il quinto nelle ultime due settimane. L’ultimo ricovero risale al 15 luglio; si tratta di cinque giovani che si sono presentati al Pronto Soccorso con sintomi analoghi:non eccessivamenteed emicranie sempre più forti.

La meningite virale, al contrario di quella batterica, non è contagiosa: la patologia si può debellare con una cura di circa dieci giorni. A provocarla potrebbe essere stato un insetto, simile ad un moscerino anche se ancora non si hanno certezze al riguardo. I sanitari tranquillizzano: non deve generare panico il numero di casi registrati nel giro di poche settimane; il tutto rientra nelle statistiche stagionali.