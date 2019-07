Neonata muore dissanguata nella vasca da bagno subito dopo il parto

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Unaè stata trovata morta in unadaall’interno di un bed and breakfast a Termini. La piccola era in una pozza di sangue: accanto, la madre di 29 anni che la stava vegliando, iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di infanticidio in condizione di abbandono. Durante l’interrogatorio ha detto di non sapere di essere incinta.Sarebbe mortaaccanto a sua madre, in unada, appena venuta al mondo accanto a sua madre. È accaduto a Roma, il 3 maggio scorso, in un Bed and Breakfast di via Turati, al civico 140, poco lontano dalla stazione Termini, nel centro della capitale. Arire la piccola, una donna coreana di 29 anni.il fatto, la Procura di Roma ha avviato un'indagine delegata ai poliziotti della Squadra Mobile e a quelli del commissariato del Viminale. Al termine degli accertamenti, la giovane è stata iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di "infanticidio in condizione di abbandono materiale e morale".