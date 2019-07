Ndrangheta, la Dia confisca beni per 7 mln

Un'operazione dei Carabinieri di Reggio Calabria, con il supporto di militari del Comando provinciale di Bologna e del Gruppo di Aosta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia reggina, è in corso per l'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare a carico di numerose persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso. La Dia di Reggio Calabria ha eseguito una maxi-diper un valore di circa 7 milioni di euro,riconducibili al 60enne imprenditore edile Roberto Morgante, di Villa San Giovanni. Arrestato nell'operazione "Tibet" e ora detenuto dopo una condanna per criminalità organizzata, Morgante ha agito da gestore e collettore dei proventi delle attività delittuose a sfondo finanziario, soprattutto di natura usuraia, gestite in Lombardia dalla cosca di '"Locale" di Desio (MB), allora capeggiata da Giuseppe Pensabene.(Di mercoledì 17 luglio 2019)