Ha interrotto la gravidanza! Non c’è pace per Sara Tommasi

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Non c’èper la, che si trova a vivere un altro momento difficile.incinta del compagno, leva 1964, pare abbiala gravidanza. Così annuncia la manager. Brutta notizia per, che sarebbe stata costretta a interrompere la gravidanza, per riprendere le cure necessarie a contrastare il suo disturbo bipolare. Lo ha comunicato la sua manager Debora Cattoni, la donna che segue l’ex showgirl da qualche tempo. Era sempre stata lei a spiegare che laè legata da qualche anno ad Angelo Guidarelli, da cui qualche mese fa era rimasta incinta.“Essere Manager vuol dire prenderti cura in tutto di una star. Non puoi solo indicarle “Fai questo o fai quello” o “Facciamo questo lavoro che ci porta budget” essere Manager vuol dire prima di tutto “Amare” la tua star che ti sei scelta. Entrare nella sua vita, conoscerla a fondo, incazzarti con lei, decidere con lei, portarla in alto. Per menon è una macchina, un robot, ma prima di tutto un’anima. Mi accorgo subito dei suoi occhi tristi o stanchi. O neri. Mi accorgo quando sta bene e sta andando in emozione”.Poi continua: “Per me lei è stata la mia ispirazione per un lavoro che nemmeno volevo fare. Mi ci sono trovata dentro. Tempestata di telefonate notte e giorno. Oggiha ripreso la cura. Si sta curando. Il bipolarismo non è di certo un caso facile. Ho scelto una Star problematica ma con grandi doti che vanno oltre la logica. A me non interessa del suo passato. A me interessa solocon Debora Cattoni”.E ancora: “Tutte le pagine in Instagram dedicate a lei non sono sue. Nessuno le gestisce. Sono solo fan incalliti. La sua vera pagina nascerà a giorni tutelata da me e dal mio staff. Se pensate di chiamarmi per conoscerci e farci perdere tempo non ci interessa. Se pensate di chiamare me e frequentare me anche per provare a by passarmi, non ci interessa, e soprattutto anon interessa. Se pensate di portarvi a lettotramite me non ci interessa. L’ho lasciata tante volte ed è tornata sempre da me”.