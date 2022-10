Mondiali pallavolo: l' Italia gli Usa 3-0 e vince un meritato bronzo

Alla fine arriva un meritata medaglia di bronzo per la squadra italiana in Olanda nel Campionato del mondo di pallavolo di Polonia e Paesi Bassi 2022.

In quel di Apeldoorn, nel pomeriggio di oggi, 15 ottobre “non era la finale che si voleva giocare”, come ha ripetuto spesso il ct Davide Mazzanti dopo la pesante sconfitta col Brasile in semifinale, ma è stata una partita in cui la compagine capitanata da Miriam Sylla è riuscita a rendere onore alle qualità, al percorso mondiale e alla grande stagione (impreziosita dal titolo della VNL di luglio) dell‘Italvolley.

USA sentenziati per 3-0 (25-20, 25-15, 27-25), con dominio assoluto dell’Italia nei primi due set e un terzo parziale più complicato nella seconda parte, che ha reso più roboante l’esplosione di gioia dell’ultimo punto finale, quello del 27-25, che ha messo le azzurre – per la prima volta nella storia – sul terzo gradino di un podio mondiale.

