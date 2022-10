Star Trek Prodigy Supernova Recensione

Non sorprende ma fa tanto divertire i bambini



Sviluppato dae pubblicato daè un videogioco d'azione/avventura, basato sulla serie animata, molto divertentee e colorato. Outright Games ultimamente sta davvero svolgendo un ottimo lavoro nel portare diverse serie di cartoni animati nel mondo videoludico, e Star Trek Prodigy Supernova è l'ennesima conferma.

Ladivede come protagonisti l'equipaggio della Protostar. Viaggiando attraverso lo spazio il capitanosi imbattono in un sistema di tre pianeti. Il sistema è a rischio perché il suo sole viene spinto per diventare una supernova. Non appena arrivati, l'astronaveviene attaccata ed è costretta a tentare un atterraggio di fortuna su uno dei tre pianeti. Il suo l'equipaggio viene catturato e messo in prigioni differenti. Il capitano edovranno liberare la ciurma e impedire che il sistema esploda.

Passando alquesto è molto semplice e divertente. Il giocatore per progredire nei livelli, oltre che a combattere, dovrà risolvere dei puzzle ambientali. Dal e Gywn dovranno collaborare per superare ostacoli e pericoli di vario genere, come ad esempio spostando blocchi, collegando linee elettriche, ecc. Per i più piccoli sarà di sicuro un grande impegno, per i più grandicelli invece non dovrebbe essere troppo laborioso. Per quanto riguarda i combattimenti, sia, dovranno impegnarsi a distruggere i vari nemici che incontreranno sul loro cammino. Perlopiù saranno, ma in certi livelli si incontreranno anche nemici a forma di piante. Il combattimento vero e proprio è molto è semplice, si deve schivare il nemico e poi colpirlo.

Ilspinge abbastanza nel cambio di personaggio per cercare di variare l'azione di gioco. Purtroppo molte volte l'tende a bloccare, senza un apparente motivo, il personaggio controllato. Al giocatore toccherà quindi passare al personaggio controllato dall'IA e portarlo dove desidera. Speriamo che questa non eccellente IA venga messa apposto con una aggiornamento futuro. Tuttavia, questo problema con l'non influisce più di tanto sul divertimento dei bambini. I tantissimi oggetti da collezione sparsi per ogni livello rendono il titolo abbastanza rigiocabile. Infatti, molte volte si ritornerà sui propri passi per andare a ritrovare oggetti dimenticati.

Il gioco sugira fluido, sempre ae sfrutta l'azzerando i tempi di caricamento. Graficamente il titolo è molto colorato ma purtroppo alcunidei personaggi sono davvero deludenti. Il comparto sonoro è buono e il doppiaggio è in. Tuttavia, iltra doppiaggio, musica ed effetti non convince. Questo è un problema che affligge tutti i titoli di Outright Games.alla fine risulta essere un gioco semplice e abbastanza divertente. Fa ciò per cui è stato sviluppato, divertire i più piccoli. Ha una storia che soddisfa, unae dei controlli semplici e intuitivi. Tutti i bambini che amano Star Trek o le saghelo adoreranno.





