Meta annuncia Quest Pro + Horizon Worlds e VR fitness e gaming

Questa settimana Mark Zuckerberg è salito sul palcoscenico virtuale per presentare i nuovi hardware, software e contenuti di Meta Connect 2022. Con annunci entusiasmanti, tra cui il nuovo headset VR avanzato e di fascia alta,Meta Quest Pro, oltre a giochi, fitness VR e agli sviluppi di Horizon Worlds.

Per i fanatici del fitness, il 25 ottobre verrà lanciato anche il Meta Quest 2 Active Pack, che contiene cinturini da polso e nocche regolabili, oltre a un'interfaccia facciale. In autunno sarà inoltre disponibile, per alcuni sviluppatori selezionati, la Fitness API Beta, che consentirà di condividere i dati di fitness in tempo reale con applicazioni specifiche, sbloccando statistiche personalizzate o nuovi livelli in base ai progressi compiuti.

Per i giocatori e i fan della Marvel, Marvel's Iron Man VR sarà lanciato il 3 novembre su Meta Quest 2. Tra gli altri annunci, Among Us VR - una versione rivisitata in prima persona del party game di successo di InnerSloth, che sarà lanciata il 10 novembre - e The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution, che questo dicembre vi riporterà nella New Orleans infestata dai vaganti. Abbiamo anche annunciato l'arrivo di Xbox Cloud Gaming nel Quest Store, che vi permetterà di giocare in streaming a centinaia di giochi di alta qualità su una vasta gamma di dispositivi.

META QUEST PRO

Mark Zuckerberg ha annunciato ufficialmente Meta Quest Pro, il nuovoheadset VR avanzato e di fascia alta. Dopo l'annuncio dei preordini, Meta Quest Pro sarà disponibile per l'acquisto il 25 ottobre al prezzo di 1.799,99 euro. Il prezzo comprende il visore, i controllerMeta Quest Touch Pro, le punte dello stilo, gli inserti per bloccare parzialmente la luce e il dock di ricarica.

Meta Quest Pro è il primo modello della nuova linea di dispositivi di fascia alta di Meta, ed è ricco di funzioni innovative come sensori ad alta risoluzione per un’ottima esperienza di realtà mista, display LCD per immagini nitide, un design completamente nuovo e più elegante, oltre al tracking degli occhi e delle espressioni facciali per aiutare il vostro avatar a rispecchiarvi in modo più naturale in realtà virtuale.

VR PER L'ALLENAMENTO

Il 25 ottobre verrà rilasciato il Meta Quest 2 Active Pack per rendere l'esercizio fisico in VR un'esperienza ancora più bella. Disponibile per il pre-ordine, l'Active Pack conterrà cinghie da polso e cinghie regolabili per le nocche, oltre a un'interfaccia facciale che si può facilmente pulire dopo l'allenamento.

Quest'anno è stata introdotta una delle funzioni che molti utenti chiedevano:il monitoraggio del fitness sull'app Meta Quest e sull'app Health di iOS. E se avete bisogno di una motivazione esterna, l'anno prossimo introdurremo anche un nuovo modo per condividere i progressi di fitness con amici selezionati, per un ulteriore supporto o un po' di competizione amichevole.

HORIZON WORLDS

Al Connect è stato mostrato il lavoro Meta sta facendo per portare Worlds su altre piattaforme, in modo che in futuro sia possibile utilizzaresmartphone o laptop per visitare gli amici che si trovano in VR e viceversa. È in corso di test un metodo per riprendere i video fatti in Worlds e condividerli facilmente su Instagram come Reel.

Infine, è stato annunciato che l'anno prossimo inizierà una collaborazione pluriennale conNBC Universal, portando nel metaverso esperienze iconiche di commedia e horror. Sarà possibile anche seguire la programmazione preferita degli utenti su NBCUniversal, quando l'appPeacock arriverà su Meta Quest l'anno prossimo.

GAMING

Ci sono molti altri giochi in arrivo, dall'annuncio a sorpresa disu Meta Quest 2 agli aggiornamenti su Among Us VR e The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution, un nuovissimo progetto di Skydance Interactive e persino

