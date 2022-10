PGA TOUR 2K23 disponibile ora

2K annuncia che PGA TOUR® 2K23, l'ultimo nato nella serie di videogiochi di simulazione di golf di HB Studios, è ora disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5 , PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam. Con l'icona del PGA TOUR Tiger Woods come atleta di copertina, PGA TOUR 2K23 celebra l'eredità di Woods introducendolo sia come professionista giocabile nel gioco che come direttore esecutivo che consiglia il team di sviluppo del gioco.

“Per lanciare questa nuova evoluzione del franchise, non c'era partner migliore con cui lavorare per che il nostro leggendario atleta di copertina Tiger Woods", ha dichiarato Alfie Brody, vicepresidente della strategia di marketing globale di 2K. "Nel corso della sua carriera, Tiger ha cambiato la cultura del golf in termini di rappresentazione, moda, prestigio e atteggiamento. Queste sono tutte qualità espresse da PGA TOUR 2K23 e dal franchise nel suo complesso.”

“Siamo molto grati alla comunità di PGA TOUR 2K, che ci sostiene e ci appassiona", ha dichiarato Josh Muise, Direttore Creativo di HB Studios. Il loro amore per il gioco, il feedback e il duro lavoro svolto nel nostro Course Designer hanno contribuito a migliorare PGA TOUR 2K23 e siamo orgogliosi di condividere il gioco con loro oggi e per gli anni a venire.”

PGA TOUR 2K23 presenta numerose nuove aggiunte e miglioramenti che faranno la gioia dei veterani del franchise, dei fan sfegatati del PGA TOUR e dei golfisti occasionali:

• Gioca nei panni dei Pro – Woods guida un roster di oltre 14 professionisti giocabili al lancio*, tra cui Justin Thomas, Xander Schauffele, Lexi Thompson, Tony Finau, Lydia Ko, Collin Morikawa, Will Zalatoris, Brooke Henderson, Jon Rahm, Justin Rose, Rickie Fowler e altri ancora. I giocatori possono scendere sul tee box nei panni di uno dei professionisti in modalità Esibizione, multigiocatore e Divot Derby, oppure sfidarli in un testa a testa nella modalità PGA TOUR MyCAREER. Oltre ai professionisti, tornano anche la presentazione e il team di commento in stile broadcast, con l'aggiunta del professionista di golf e broadcaster inglese Henni Koyack.

• Guadagnati lo status di Pro del PGA TOUR – Un posto in cima alla classifica attende sia i dilettanti che i professionisti in MyCAREER. I giocatori possono creare un MyPLAYER personalizzato, iniziare con la Q-School, guadagnarsi un posto nel Korn Ferry Tour e scalare la classifica fino allo status di professionista del PGA TOUR, affrontando il roster di professionisti su alcuni dei campi più impegnativi e popolari alla ricerca della gloria della FedExCup. C'è anche la possibilità di passare direttamente allo status di professionista del PGA TOUR.

• Colpo VIP! – Le icone dell'NBA e gli appassionati di golf Michael Jordan e Steph Curry sono disponibili al lancio per portare le loro abilità dal parquet al fairway. Jordan è disponibile come parte del Michael Jordan Bonus Pack, mentre Curry è disponibile come contenuto bonus gratuito per tutti i giocatori su tutte le piattaforme.

• Tee Off con la modalità Topgolf – L'introduzione della modalità Topgolf offre un'esperienza unica, in singolo o in multiplayer, che emula il popolare fenomeno del golf, dove i giocatori possono mirare ai bersagli e cercare di ottenere il punteggio più alto.

• Gioca a modo tuo – La personalizzazione di MyPLAYER è più profonda che mai, con nuovi archetipi di giocatori e alberi di abilità. I giocatori scelgono lo stile più adatto a loro, da un battitore di potenza che tira lungo a un esperto di gioco corto. Il fitting personalizzato delle mazze permette un ulteriore grado di personalizzazione, consentendo combinazioni uniche ma equilibrate di attributi delle mazze. Le nuove palline da golf consumabili opzionali offrono un potenziamento di alcuni attributi, ma sono bilanciate in modo da incorrere in una penalizzazione in altri, mentre i giocatori possono anche scegliere di utilizzare un numero illimitato di palline predefinite senza attributi unici. Oltre al ritorno dello swing con lo stick analogico, è disponibile anche un'opzione di swing a tre click per un ulteriore livello di personalizzazione, in modo che i giocatori possano giocare nel modo che preferiscono.

• Colpisce con Stile – Torna la personalizzazione del MyPLAYER e i giocatori possono equipaggiare i loro MyPLAYER proprio come Tiger con abbigliamento e attrezzatura Nike Golf, TaylorMade e Bridgestone Golf. Sono disponibili ancora più opzioni di abbigliamento di marchi in licenza, tra cui Adidas, Callaway Golf, FootJoy, Malbon Golf, Nike Golf, PUMA, Titleist, TravisMathew e altri. Mazze e palline di marchi quali Bridgestone Golf, Callaway Golf, COBRA, Mizuno, Odyssey Golf, PING, Scotty Cameron, TaylorMade, Titleist e Wilson sono disponibili per addobbare le sacche da golf dei giocatori.

• Godetevi i campi reali o mettete alla prova la vostra creatività – Al momento del lancio, i giocatori potranno sperimentare 20 campi con licenza. Le nuove aggiunte includono il South Course del Wilmington Country Club, The Renaissance Club, St. George's Golf e Country Club. Pebble Beach Golf Club, Spyglass Hill, Torrey Pines North e South Courses e altri ancora saranno disponibili come contenuti bonus gratuiti dopo il lancio su tutte le piattaforme. Ritorna anche il Course Designer, leader del settore, che offre ai giocatori l'opportunità di costruire i loro campi da sogno e di condividerli con una comunità online globale.

• Incarna il vero Lifestyle – Partner culturalmente rilevanti, tra cui il più grande e influente marchio multimediale digitale di sport, intrattenimento e lifestyle Barstool Sports, le megastar dei video truccati Dude Perfect e il marchio di lifestyle premium e l'organizzazione di gioco 100 Thieves saranno rappresentati nei contenuti bonus post-lancio di PGA TOUR 2K23.

• Ecco la Stagione – Il nuovo modello di servizi live Seasons assicura ai giocatori la possibilità di essere cool per i mesi a venire, offrendo nuove attrezzature e obiettivi da raggiungere. La Stagione 1 offre abbigliamento di Black Quail e Hugo Boss.

• Allenati per il TOUR – La modalità di allenamento offre diversi modi per sviluppare le proprie abilità, tra cui la calibrazione dello swing, le lezioni, la pratica del chipping, il driving range e il putting green. Le esercitazioni aiutano i principianti a entrare nel gioco, mentre i giocatori più esperti hanno la possibilità di rinfrescare e migliorare le proprie abilità.

• Tee Party – Tornano anche le funzioni multigiocatore online.

Le società online incoraggiano i giocatori a competere con gli amici in tornei personalizzati e stagioni complete, con regole e clausole di iscrizione uniche.

PGA TOUR 2K23 dispone di classificazione PEGI 3.

