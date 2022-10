Star Trek Prodigy: Supernova disponibile per console e PC

Outright Games, il celebre editore di prodotti d'intrattenimento interattivi per famiglie, in collaborazione con Paramount Consumer Products e Nickelodeon, annuncia oggi il lancio di Star Trek Prodigy: Supernova. Basato sulla serie animata originale di Paramount+, Star Trek: Prodigy, questo titolo d'azione e avventura è il primo videogioco di Star Trek adatto a tutta la famiglia. Star Trek Prodigy: Supernova è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia) e Steam.

Dopo che laU.S.S. Protostar ha rilevato alcuni strani segnali da una stella morente, il trasportatore smette di funzionare correttamente e disperde l'equipaggio in tutto l'universo. In una corsa contro il tempo, Dal R'El e Gwyndala devono collaborare non solo per salvare i loro compagni Jankom Pog, Rok-Tahk, Zero e Murf, ma anche la loro nave, oltre ad alcune nuove specie di alieni e un intero sistema planetario, prima che tutto venga distrutto da una supernova!

Ma fai attenzione alla nuova e letale nemesi e alla sua armata di robot, che non si fermerà davanti a nulla pur di distruggere laProtostar e cambiare il corso della storia! E ascolta i consigli dell'Ologramma Janeway che insegnerà a Dal e Gwyn tutte le mansioni e le procedure della Federazione.

Gioca nei panni di Dal R'El e Gwyndala in modalità giocatore singolo o in una modalità cooperativa per 2 giocatori per esplorare i nuovi mondi alieni di Orisi, Mirios e Taresse, e prendi il primo contatto con i loro abitanti. Impara la cultura di una civiltà sconosciuta e scoprine i segreti, mentre esplori i diversi ambienti ostili dei pianeti affrontando enigmi e sfide.

Basato sulla celebre serie animata Star Trek: Prodigy, sviluppata dai vincitori dell'Emmy Award Kevin e Dan Hageman ("Trollhunters" e "Ninjago"), il franchise è la prima serie di Star Trek rivolta a un pubblico più giovane. La serie segue le avventure di un equipaggio eterogeneo di giovani alieni che dovranno imparare a collaborare mentre esplorano una galassia ancora più vasta, alla ricerca di un futuro migliore.

La serie vede la partecipazione di Brett Grey nei panni di Dal, Ella Purnell in quelli di Gwyn, Rylee Alazraqui come Rok-Tahk, Angus Imrie come Zero, Jason Mantzoukas come Jankom Pog e Dee Bradley Baker in quelli di Murf. Anche Kate Mulgrew torna nel franchise nei panni dell'iconico capitano Kathryn Janeway. Prodotta da Nickelodeon Animation e CBS' Eye Animation Productions, Star Trek: Prodigy è attualmente trasmessa in streaming su Paramount+ e disponibile su Nickelodeon negli Stati Uniti. La prima stagione è stata lanciata nell'aprile del 2022 nel Regno Unito e sarà distribuita in altri paesi europei nel corso del 2022.

Terry Malham, CEO di Outright Games, ha dichiarato: “È stato un enorme piacere collaborare con Paramount e Nickelodeon per creare un gioco che ha portato in vita un marchio tanto influente e importante per la cultura popolare come Star Trek. Creare il primo gioco di Star Trek dedicato a tutta la famiglia è stata una nuova sfida davvero avvincente e siamo certi che il titolo saprà conquistare sia i nuovi che i vecchi fan di Star Trek".

