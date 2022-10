FUNKO AL LUCCA COMICS & GAMES 2022

Dalla miriade di Pop! dedicati ai personaggi più iconici dell’immaginario collettivo, ai nuovissimi giochi in scatola Funko Games. Fino ad arrivare agli accessori super cool firmati Loungefly: un vero must have. In Piazza Santa Maria un intero padiglione ricco di sorprese per tutti i fan e i tantissimi collezionisti.

Il tema di Lucca Comics & Games 2022 è “Hope”: un concetto denso di significati, riassumibile in breve nella speranza di tornare a vivere in grande stile la fiera di fumetti, videogiochi e giochi di ruolo più grande d’Europa. Per l’occasione, Funko, nota in tutto il mondo per le sue statuette in vinile, in collaborazione con Manicomix, il primo distributore di fumetti in Italia, è pronta ad accogliere - dal 28 ottobre al 1° novembre - tutti i collezionisti e gli appassionati di cultura geek in un padiglione monografico che svetterà in Piazza Santa Maria.



I fan potranno addentrarsi a pieno nel mondo Funko esplorando e scoprendo con curiosità la moltitudine di prodotti portati per l’occasione a Lucca Comics & Games. Dagli iconici Funko Pop!, le statuette in vinile che negli anni hanno raffigurato qualsiasi personaggio e personalità della cultura pop, nerd e mainstream, alle attesissime novità targate Funko Games: giochi di società adatti a tutte le età, per trascorrere ore e ore di pure divertimento in compagnia di parenti e amici. Ultimo ma non per importanza, saranno disponibili le fantastiche T-Shirt raffiguranti i personaggi più amati nella loro versione Pop!. È l’oggetto perfetto per i fan che vogliono mostrare al mondo il proprio fandom.



E non finisce qui! Chi ama indossare e portare ovunque con sé le proprie passioni, non deve far altro che ammirare l’intera linea Loungefly, con tanto di zaini, borse e portafogli ispirati a grandi classici senza tempo e a franchise più recenti e di estremo successo. Realizzati in pelle vegana, grazie alla loro robustezza sono i compagni perfetti per le avventure di tutti i giorni.

