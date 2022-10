MultiVersus - il roster si amplia con Ciuffo bianco, il leader dei Gremlin

Già disponibili l’aggiornamento per Halloween e l’evento “Mosto di Mostri”





Warner Bros. Games ha annunciato che Ciuffo bianco, il principale antagonista del franchise Gremlins, arriva tra i personaggi giocabili della Stagione 1 di MultiVersus, il picchiaduro in stile platform free-to-play sviluppato da Player First Games. È un personaggio della categoria Assassino con mosse che mettono in evidenza la sua indole ribelle e turbolenta. Le abilità di Ciuffo biancosono al centro di un trailer del gameplay appena pubblicato in cui si vedono i suoi attacchi con gli artigli, nonché un arsenale che incuterà timore negli avversari e che comprende una sega circolare, una motosega, dinamite e perfino uno skateboard. Ciuffo bianco può anche attaccarsi agli avversari per un breve periodo di tempo per evitare i colpi e infliggere danni. La variante “Lotta Ciuffo bianco” del personaggio è già acquistabile nel gioco.





Il trailer di gameplay di Ciuffo bianco in MultiVersus è disponibile sul canale YouTube internazionale del gioco: https://www.youtube.com/c/ multiversus





È inoltre disponibile l'aggiornamento di MultiVersus per Halloween 2022, che comprende l'evento in-game Mosto di Mostri. Qui i giocatori potranno partecipare a degli scontri e ottenere dei "dolcetti" in cambio di ricompense che comprendono le varianti personaggio Cake Calico Jake il cane e Rendog Mummia, l'icona del profilo “Campo di zucche”e l'emoticon adesivo Zucca di Halloween.





L'aggiornamento comprende anche nuovi elementi decorativi in-game di Halloween acquistabili, tra cui:

Variante personaggio Superman Lanterna Nera

Variante personaggio Wonder Woman Lanterna Nera

Variante personaggio Gigante di Ferro Mostro di Frankenstein

Variante personaggio Tom & Jerry Vampiri

Variante personaggio Velma Strega

Fuori dal ring - Conte Scooby

Fuori dal ring - Un’amicizia sincera

Icona del profilo Boo ! (acquistabile con Gold)

Icona del profilo Diana zombi (acquistabile con Gold)

Icona del profilo Superman “L’oscurità aumenta” (acquistabile con Gold)

Banner Un normalissimo campo di zucche

Banner Sorpresa di Luna Piena

Banner Macabre Delizie

Banner Potrebbe essere infestata





Le ricompense in palio nell’evento Mosto di Mostri e le decorazioni acquistabili ispirate a Halloween saranno disponibili dalle 19:00 del 13 ottobre alle 19:00 dell'8 novembre.

Inoltre, dal 28 al 30 ottobre, MultiVersus festeggerà Scoobtober, l'annuale ricorrenza di Halloween incentrata su Scooby-Doo, con una diretta su Twitch dedicata dove trasmetterà contenuti ufficiali di Scooby-Doo, tra cui episodi completi della serie TV e lungometraggi di Scooby-Doo. I giocatori che assisteranno alla diretta potranno vincere varie ricompense in base al tempo di visione: 30 minuti, 10 toast; 60 minuti, icona del profiloScoobtober 2022 90 minuti, fuori dal ring, Spezia di zucca 120 minuti, banner Benvenuti alScoobtober.





Da oggi, inoltre, i giocatori possono iscriversi per partecipare al MultiVersus Fall Showdown, una serie di tornei online 2 vs. 2 che si terrà tra il 15 ottobre e il 20 novembre. Con un montepremi di $60.000, il Fall Showdown sarà aperto a partecipanti da Nord America (Est e Ovest) ed Europa. Per maggiori informazioni, è possibile visitare http://start.gg/ mvsfallshowdown .





MultiVersus è il nuovo picchiaduro in stile platform free-to-play basatosu incontri 2 vs. 2 a squadre e con un cast stellare di personaggi leggendari, tra cui Batman, Superman, Wonder Woman e Harley Quinn (DC);Shaggy e Velma (Scooby-Doo); Bugs Bunny e Taz il Diavolo della Tasmania (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones);Tom & Jerry (Tom & Jerry); Jake Il Cane e Finn L’umano (Adventure Time); ); Steven Universe e Garnet (Steven Universe), il Gigante di Ferro (Il gigante di ferro); Le Bron James (Space Jam: New Legends);Rick Sanchez e Morty Smith (Rick e Morty), Gizmo e Stripe (Gremlins) e una straordinaria creatura originale conosciuta come Rendog. Al gioco verranno continuamente aggiunti altri eroi e personaggi, tra cui Black Adam (DC) e molti altri che si uniranno al roster in futuro.





L'open beta di

MultiVersus

è già disponibile in download gratuito per

PlayStation5 e PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC

.

Il Pass Battaglia della Stagione 1 di MultiVersus è già disponibile e permette ai giocatori di ricevere delle ricompense nel gioco.

