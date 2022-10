Belkin lancia la promozione cashback su un’ampia selezione di prodotti

Al via dal 15 ottobre e fino a fine anno una promozione imperdibile sui prodotti più amati targati Belkin. Previsto un rimborso del 30% sul proprio acquisto.

Con le vacanze estive ormai alle spalle, il countdown al Natale è ufficialmente entrato nel vivo. Per chi pensa già al perfetto regalo natalizio o semplicemente per chi è alla ricerca del giusto alleato smart per le proprie giornate in ufficio si prospetta un autunno all’insegna della tecnologia. Infatti, anche quest’anno Belkin, leader nel settore dell’elettronica di consumo a livello globale, dà il via a una promozione cashback su un’ampia gamma di prodotti.



A partire dal 15 ottobre 2022 e fino al 31 dicembre 2022, gli utenti potranno usufruire di un rimborso del 30% sull’acquisto di uno o più dispositivi Belkin, come caricatori da parete e auto, accessori magnetici compatibili MagSafe, auricolari True Wireless e con cavo, hub USB-C, powerbank e molto altro ancora.

Partecipare all’operazione è molto facile. Sarà sufficiente acquistare – sia online che in store – uno dei prodotti oggetto della promozione presso uno dei punti vendita aderenti alla promozione, tra cui Juice, MED Store, C&C e R-Store, e registrare l’acquisto entro 21 giorni sulla landing page dedicata sul sito di Belkin. Il rimborso si riceverà direttamente sul proprio conto corrente entro 6/8 settimane dall’approvazione della richiesta.

Tra i prodotti imperdibili il caricabatteria GaN da parete, piccolo e compatto, capace di ricaricare allo stesso tempo il laptop e lo smarphone. Inoltre, chi vuole ottimizzare al massimo lo spazio sulla propria scrivania non potrà lasciarsi sfuggire il caricabatteria wireless 3 in 1 per dispositivi Apple BOOST?CHARGE, per ricaricare iPhone, Apple Watch e AirPods più velocemente e nello stesso istante. Infine, chi non vuole rimanere senza energia potrà optare per il supporto da auto magnetico con ricarica rapida da 10W.

Tutti i prodotti Belkin sono distribuiti in Italia da

.

Altre News per: belkinlanciapromozionecashbackun’ampiaselezioneprodotti