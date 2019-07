Rifiuti a Roma, Virginia Raggi pubblica un video ma fa una figuraccia (Di domenica 7 luglio 2019) Virginia Raggi prova a screditare Zingaretti sui Rifiuti, ma gira il video in una location sbagliata. L'assessore regionale ai Rifiuti: "E' una bufala inventata di sana pianta". "Ecco perché i Rifiuti restano per le strade di Roma". Virginia Raggi posta una video-denuncia su Facebook, facendosi riprendere fuori da un impianto di Aprilia con un camion della municipalizzata Ama che tenta di entrare ma trova l'ingresso sbarrato. "E' sabato pomeriggio e nonostante l'ordinanza di ZIngaretti gli impianti hanno i cancelli chiusi e i camion non possono scaricare i Rifiuti che Ama raccoglie ogni giorno", è l'invettiva del sindaco di Roma. (Di domenica 7 luglio 2019)prova a screditare Zingaretti sui, ma gira ilin una location sbagliata. L'assessore regionale ai: "E' una bufala inventata di sana pianta". "Ecco perché irestano per le strade di".posta una-denuncia su Facebook, facendosi riprendere fuori da un impianto di Aprilia con un camion della municipalizzata Ama che tenta di entrare ma trova l'ingresso sbarrato. "E' sabato pomeriggio e nonostante l'ordinanza di ZIngaretti gli impianti hanno i cancelli chiusi e i camion non possono scaricare iche Ama raccoglie ogni giorno", è l'invettiva del sindaco di

L 'impianto dove Virginia Raggi riprende le immagini, cercando di convincere i romani del fatto che la responsabilità della crisi dei rifiuti sia in capo ancora uan volta alla regione Lazio, non ha niente a che vedere con la suddetta ordinanza. "E' una bufala inventata di sana pianta - spiega l'assessore ai Rifiuti Massimiliano Valeriani -. Raggi si fa riprendere mentre si reca in un impianto di cui lamenta la chiusura. C'è una ragione, non è tra quelli contenuti nell’ordinanza regionale, per questo il mezzo Ama ha trovato chiuso. Si vergogni, sia per la malafede sia per l’incapacità".