Black Adam disponibile ora per Injustice 2 Mobile

IL NUOVISSIMO PERSONAGGIO DC "BLACK ADAM SOVRANO DI KAHNDAQ" DISPONIBILE ORA PER INJUSTICE 2 MOBILE

Annunciato l’accesso anticipato a Hawkman Oro, in arrivo nel 2022

Warner Bros. Games e Nether Realm Studios hanno scatenato Black Adam sovrano di Kahndaq, il nuovo personaggio del popolare gioco di combattimento Injustice 2 Mobile. Ispirato alla prima versione per il grande schermo di "Black Adam", l'attesissimo film di Warner Bros. Pictures distribuito solo al cinema dal 21 ottobre, in cui Dwayne Johnson veste i panni dell'inflessibile antieroe DC, questo potente personaggio è un nuovissimo combattente leggendario disponibile da oggi.

Con poteri derivati dall'ira, Black Adam sovrano di Kahndaq è il primo membro del nuovo Flawed Justice Team in Injustice 2 Mobile. I giocatori devono sconfiggerlo nel nuovo Evento Incursione solitaria Giudizio Antico per avere la possibilità di aggiungere questo personaggio al gruppo. È un personaggio esperto nell'infliggere danni e si specializza in attacchi che rubano potere e perforano l'armatura. Questa caratteristica lo rende particolarmente temibile nelle Incursioni solitarie e nella Champions Arena. È immune agli attacchi che rubano potere e può rubare potere agli avversari con la sua abilità passiva Coraggio di Mehen, mentre i suoi attacchi speciali Scarica di Fulmini e Nube Tempestosa possono infliggere enormi danni ai nemici.

Anche Hawkman, in arrivo nel 2022, entrerà a far parte di Injustice 2 Mobile come nuovo personaggio Oro e secondo membro del Flawed Justice Team, creando nuove sinergie con Black Adam sovrano di Kahndaq. Hawkman è ispirato all'interpretazione di Aldis Hodge in"Black Adam", e l'accesso anticipato al personaggio Oro sarà disponibile entro l’anno tramite il nuovo pass Ali della Giustizia.



Il nuovo aggiornamento di Injustice 2 Mobile include inoltre:

Manufatti Kahndaq (già disponibili) : i giocatori possono dotare i loro eroi dei nuovi manufatti Kahndaq per aiutarli a sconfiggere i boss dell'Incursione solitaria Ancient Judgment e ottenere ancora più ricompense;

Difficoltà della Lega (già disponibile) : s ono stati aggiunti due nuovi livelli di difficoltà alle Incursioni della Lega per offrire una sfida più intensa e ricompense ancora migliori;

Evento Accesso di Halloween (dal 25 al 31 ottobre) : i fan potranno effettuare l'accesso ogni giorno per ricevere delle ricompense speciali, tra cui una foto del profilo esclusiva per Halloween.

Altre News per: blackadamdisponibileinjusticemobile