Un progetto unico ed ambizioso quello denominato “Doran ? The Mystic Warrior”, che fonde la storia di un personaggio reale, il giovane imprenditore Donato Lecce, alla fantasia… dalla quale nasce Doran Eccel. Obiettivo è quello di trasmettere il pensiero e la filosofia del protagonista, utilizzando media diversi, tra i quali la musica, il fumetto, le serie tv ed altro, assieme ad un’importante attività social.









Tra finzione e realtà: “Doran Eccel” è l’alter-ego di Donato Lecce, imprenditore e atleta, che tramite i propri profili social dialoga con il proprio pubblico, raccontando la sua vita a metà tra finzione e realtà, accompagnandoli attraverso la scoperta dei suoi progetti di produzione artistica: puro intrattenimento, ma non solo.





Il progetto: l’idea alla base della creazione del personaggio “Doran Eccel” si sviluppa e prende forma con un obiettivo chiaro: condividere e rendere pubblica l’esperienza di crescita personale e professionale del protagonista, mettendo a disposizione di tutti il suo pensiero e la sua filosofia di vita. Il percorso racconta la sintesi che unisce la parte mentale alla preparazione atletica. Il tutto avvolto da una profonda spiritualità molto variegata ed elegante, fattori che rendono “l’universo Doran” molto misterioso e magnetico.

L’inizio di una storia: “Doran - A Warrior is Born” è la docuserie, totalmente gratuita e disponibile sul canale YouTube “Doran The Story”, che in sette episodi racconta la storia del protagonista nelle sue vesti reali, di imprenditore di successo, e quella del “guerriero mistico”. Il tutto in un crescendo di contenuti che spaziano dalla comunicazione, allo sport, all’importanza del rapporto corpo/mente, per arrivare alle prime scene di girato sul set.

Il comic book: “Doran - L’alba di un Guerrier”’ è un fumetto interattivo, che illustrerà la prima parte della storia del protagonista, attraverso una serie di avvincenti tavole realizzate con la supervisione artistica di Federica Manfredi, artista romana con provata esperienza nel mondo dei fumetti.

La musica: “Doran - The Music Series”, disponibile su Spotify, è il primo progetto musicale firmato Eccel Production, e si pone come obiettivo quello di raccontare in musica la nascita e l’evoluzione del personaggio di fantasia Doran - The Mystic Warrior anche attraverso la presentazione dei singoli brani con videoclip ricche di scene di azione, contestualizzate dalle pagine del comic-book e disponibili sul portale web www.doran-universe.com

