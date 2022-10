FIFA 23 registra una settimana d'apertura straordinaria

Oggi Electronic Arts ha celebrato il lancio da record di EA SPORTS FIFA 23 con oltre 10,3 milioni di giocatori nella prima settimana, segnando il più grande lancio nella storia del franchise EA SPORTS FIFA.

"La risposta dei nostri fan è stata a dir poco incredibile e siamo entusiasti del fatto che la nostra community stia giocando con i loro giocatori e le loro squadre preferite in FIFA 23 con numeri da record", ha dichiarato Nick Wlodyka, SVP, GM di EA SPORTS FC. "Con i Mondiali maschili e femminili e gli entusiasmanti aggiornamenti dei contenuti del calcio femminile nel gioco che ancora devono arrivare, abbiamo appena iniziato a fornire ai giocatori l'esperienza più autentica e coinvolgente di sempre".

Con oltre 300 partner, 19.000 giocatori, 700 squadre, 100 stadi e 30 campionati in tutto il mondo, EA SPORTS FIFA 23 è l'unico posto in cui i fan possono giocare sul più grande palcoscenico del mondo sia nei tornei maschili che in quelli femminili della FIFA World Cup, oltre che nelle iconiche UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, Premier League, LaLiga Santander, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A, tutto in un unico gioco.

EA SPORTS ha inoltre recentemente stretto una partnership con uno dei più grandi marchi di intrattenimento al mondo, Marvel, per portare in campo gli iconici eroi del calcio in FIFA 23 Ultimate Team™. Riconoscendo le loro memorabili carriere per club e per paese, ogni eroe di FIFA World Cup™ FUT riceverà uno speciale oggetto FUT illustrato al lancio della modalità di gioco World Cup. Anche l'AFC Richmond e il manager baffuto preferito da tutti, Ted Lasso, sono giocabili in FIFA 23, poiché i Greyhounds si uniscono al Wrexham AFC nella sezione dei club del Resto del Mondo.





FIFA 23 è sviluppato da EA Vancouver e EA Romania ed è ora disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PS4 e Xbox One.

