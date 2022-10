Cuphead - edizione fisica su Console

Pre-ordina l'edizione fisica di Cuphead su Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4

Lo Studio MDHR e l'editore iam8bit, con la distribuzione di Skybound Games, hanno pubblicato un nuovo fantastico trailer che illustra le edizioni fisiche di Cuphead.

Le affascinanti curiosità delle edizioni fisiche possono essere viste nel trailer qui.

“Un'edizione fisica di Cuphead è qualcosa che ci entusiasma da molto tempo", ha dichiarato Maja Moldenhauer, direttore dello Studio MDHR. "Gran parte della nostalgia che ha alimentato la progettazione di Cuphead è incentrata sulla meravigliosa esperienza tattile di prendere il gioco che si ama dallo scaffale, aprire la custodia e tuffarsi in una nuova sfida o in una grande avventura. Non c'è niente di simile e non potremmo essere più entusiasti dei team di iam8bit e Skybound per averci aiutato a portare Cuphead nelle mani dei giocatori, con la stessa cura meticolosa e la stessa maestria con cui abbiamo realizzato il gioco stesso. In un anno pieno di emozioni qui allo Studio MDHR, non riesco davvero a pensare a un modo migliore per concludere le cose se non con questa uscita".

La versione fisica standard di Cuphead includerà l'espansione DLC “The Delicious Last Course”, sei carte collezionabili Cuphead funnies, una tessera di iscrizione al Cuphead Club e una bellissima grafica interna nella custodia.

Sono passati cinque anni da quando i giocatori hanno esplorato per la prima volta le Inkwell Isles con Cuphead e Mugman. Dalla sua uscita nel 2017, Cuphead è diventato un fenomeno indie con una miriade di prodotti e una serie animata Netflix di recente uscita. Studio MDHR, iam8bit e Skybound Games sono entusiasti di continuare a costruire sull'eredità di Cuphead, con alcuni prodotti speciali che i fan di tutto il mondo potranno possedere attraverso l'edizione fisica.

Altre News per: cupheadedizionefisicaconsole