PALLAVOLO MONDIALE FEMMINILE: UNA GSUPER ITALIA BATTE LA CINA E VOLA IN SEMIFINALE

La nazionale italiana femminile si è imposta di forza contro la Cina 3-1 (25-16, 25-22, 13-25, 25-17) nel quarto di finale del Campionato del Mondo 2022. Grazie alla grande prova contro le asiatiche, le ragazze di Davide Mazzanti torneranno in campo nella semifinale del torneo iridato giovedì 13 ottobre (ore 20 ad Apeldoorn) per affrontare la vincente di Brasile-Giappone, in campo questa sera alle ore 20.

Per l’Italia si tratta della terza semifinale mondiale consecutiva, dopo le edizioni 2014 e 2018, in assoluto la quinta contando anche il 2002 e 2006.

Come formazione iniziale il ct Mazzanti ha confermato Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Sylla, centrali Danesi e Lubian, libero De Gennaro.

L’inizio è stato tutto in favore delle azzurre, Orro ha gestito ottimamente il gioco e la Cina ha perso terreno (8-2). La coppia centrale Danesi-Lubian ha creato enormi problemi alle avversarie e l’Italia si è mantenuta saldamente al comando (17-12). Le asiatiche hanno tentato di reagire (18-14), ma Egonu e compagne non hanno concesso alcuna opportunità e il set si è chiuso con un pesante (25-16).

