Infortunio Dybala: confermata la lesione al quadricipite

Dopo il gol su rigore decisivo per la vittoria della sua Roma sul Lecce, Paulo Dybala è stato costretto a uscire dal campo, come riportato da Sky Sport. L'attaccante argentino si è sottoposto a una prima parte di esami strumentali e l'ecografia ha confermato la presenza di una lesione al quadricipite femorale della coscia sinistra.

Ancora nulla di certo ma si sa che per capire di che grado sia il problema, occorrerà attendere l'esito della risonanza magnetica prevista per martedì. Allora lì si capiranno i tempi di recupero di Dybala, che potrebbe stare fuori tra le quattro e le otto settimane. Resta insomma il dubbio se potrà partecipare o meno ai Mondiali in Qatar.

