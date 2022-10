Incidente Aereo Virginia : morti istruttrice 23enne e due allievi 18enni

Viktoria Ljungman, una pilota commerciale autorizzata di 23 anni, ha perso la vita durante una lezione di volo perché uno studente ha commesso un errore che ha causato lo stallo e l'del piccolo. È successo giovedì scorso in, secondo il Daily Mail., come al solito, ha iniziato una lezione di volo con due studenti della Hampton University all'aeroporto internazionale di Newport News-Williamsburg, dove ha precedentemente lavorato come

Come affermato dalla Polizia di Stato della Virginia, uno dei due ragazzi, il 18enne Oluwagbohunmi Oyebode, ha tentato di sollevare l'Aereo monomotore Cessna 172 con un'angolazione troppo ripida mentre era in alto e per questo motivo si è verificato l'Incidente mortale. Oyebodee e l'altro studente di 18 anni a bordo, che non è stato ancora identificato, hanno riportato ferite mortali solo dopo essere stati portati d'urgenza all'ospedale di emergenza. Ljungman è stata invece dichiarato morto sul posto. Ljungman è stata ricordata con queste parole "intelligente, bella, avventurosa, puntuale e amante del rischio" dal suo ex compagno di stanza del college.

“L'Università di Hampton è a conoscenza dello sfortunato Incidente accaduto oggi che ha coinvolto due dei nostri studenti. La causa esatta dell'Incidente è sotto inchiesta ", ha detto un portavoce dell'università dopo l'Incidente, secondo i notiziari locali.

Altre News per: incidenteaereovirginiamortiistruttrice23enneallievi