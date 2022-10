Dakar Desert Rally Recensione

Dakar Desert Rally è stato lanciato da qualche giorno ed è il Dakar più grande di sempre. Sviluppato da Sabre Porto Dakar Desert Rally è un ambizioso progetto portato avanti da Sabre Interactive dopo Dakar 2018. Il gioco cambia location, potenzia il comparto tecnico e abbraccia gli ampi spazi aperti del rally reale. Ho provato il gioco per svariati giorni ed ecco la mia recensione.



è ambientato in Arabia Saudita e ha ampliato differenti modi di giocare e godersi il rally. Se il gioco precedente seguiva il modello classico dei giochi di rally, Dakar Desert Rally si spinge oltre offrendo uno stile open world e lasciando una libertà di scelta del percorso mai vista prima. Nella modalità(arcade) in aiuto al giocatore ci saranno su schermo degli indicatori,, da seguire per evitare di perdersi negli immensi percorsi. Nelle altre modalità (più simulative) si dovrà fare affidamento su una bussola e un diario del percorso per arrivare a fine gara. Dakar Desert Rally offre benquadrati di terreno su cui gareggiare. Si potranno seguire i percorsi generati da altri utenti, che potranno essere condivisi online migliorando sia quantità di contenuti che la rigiocabilità. Si potrà anche aggiungere il ciclo notte giorno che aggiungerà notevole realismo al gioco. Durante le gare in modalitàle auto si sentono; il gioco da un feedbak ottimo sul senso di peso, potenza e trazione dei veicoli. Infatti basterà un piccolo errore per finire lunghi, fuori strada o in testacoda. Il gioco non risulta troppo ostico, anche se il giocatore perderà terreno recuperare le posizioni perse non sarà molto difficile. Questo grazie anche a dei controlli semplici e intuitivi.

La gara è solo tra i veicoli della classe che sceglierà il giocatore, il percorso invece è condiviso con tutti i tipi di veicoli. Questo può essere stimolante ma anche rendere le gare molto caotiche; infatti, capiterà di scontrarsi con veicoli con cui non si è in competizione. Lha bisogno di alcune migliorie; avvolte sembra che non controlli i mezzi. Capiterà spesso di trovare lungo il percorso veicoli fermi senza un particolare motivo. Gli avversari seguono la loro traettoria fregandosene degli altri piloti, questo è causa molte collisioni e incidenti. Finendo le gare si guadagna esperienza e puntispendibili per la riparazione dei veicoli o l'acquisto di nuovi. Le riparazioni dei veicoli nella modalità Sport sono abbastanza semplici. Nella modalità, dove si hanno meno aiuti, possono diventare complicati da fare e rischiano far accumularsi i danni. Al livello 25 si sblocca la modalità Simulazione, che è abbastanza realistica se paragonata alla modalità. La guida e gestione del veicolo è impegnativa ma non impossibile. Gareggiando si impara su come gestire il mezzo a seconda del terreno di guida. Sarà importante per superare dossi, salti, terreni scivolosi, ecc. Infine va segnalato cheè molto ricco di contenuti e vaicoli; si potranno guidare auto, moto, camion, atv, ecc.

Rispetto al titolo precedentein generale ha fatto un balzo in avanti su tutto il comparto tecnico. Suil gioco gira bene, ha una buona resa grafica e degli effetti, come sabbia e acqua, di buona qualità. Non si può dire lo stesso delle persone e su alcuni oggetti sparsi lungo i percorsi che risultano un pò sotto tono. Anche ilè buono e abbastanza fluido nella maggior parte dei casi. In alcuni frangenti però, come incidenti con molte vetture coinvolte, può avere dei cali abbastanza visibili. Comunque nulla che comprometta il divetimento. I mezzi sono veramente ben realizzati e lava bene ma non benissimo. Il comparto sonoro fa la sua parte con effetti e rumori abbastanza convingenti.

rispetto al predecessore ha fatto passi da gigante. La diversità dei veicoli è ottima ma l'è da rivedere. Per chi cerca una pura simulazione rimarrà un pò deluso. Il titolo è diverte e offre una buona sfida nelle varie, e giocarlo online potrebbe rendere le cose ancora più eccitanti. Non mi sento di consigliare questo titolo a tutti gli amanti delle quattro ruote. Tuttavia, lo consiglio ai fan del genere e ai, i quali si divertiranno un mondo nella divertentissima modalità

