DEAD SPACE - MIGLIORAMENTI E PIU' QUALITÀ

AGGIUNTE E MIGLIORAMENTI A DEAD SPACE PER RAGGIUNGERE UN NUOVO LIVELLO DI IMMERSIONE E QUALITÀ





Motive, uno studio di Electronic Arts con sede a Montreal, ha presentato oggi i dettagli completi del gioco Dead Space, il remake del classico survival horror fantascientifico, accompagnati dal primo trailer di gioco in assoluto. Rimanendo fedele all'emozionante visione del gioco originale, Dead Space è stato completamente ricostruito da zero con il motore di gioco Frostbite™ per le console e i PC più recenti, offre un audio migliorato, una grafica nitida che è stata accuratamente reimmaginata per evocare un nuovo livello di immersione e qualità. I giocatori scopriranno che questa volta c'è molto di più da imparare a bordo della USG Ishimura e rivivranno la storia con nuovi elementi narrativi. L'astronave metterà in discussione la propria sanità mentale quando i giocatori si addentreranno e inizieranno a scoprire i suoi segreti, lottando per la propria sopravvivenza con terrori mostruosi in agguato a ogni angolo.

Dead Space mette i giocatori nei panni di Isaac Clarke, un ingegnere impegnato in una missione di routine per riparare una grossa astronave, la USG Ishimura. Ma a bordo dell'Ishimura, un incubo vivente ci attende. L'equipaggio dell’astronave è stato massacrato e infettato e la fidanzata di Isaac, Nicole, è scomparsa da qualche parte a bordo. Solo e intrappolato, con solo i suoi strumenti e le sue abilità di ingegnere, Isaac deve affrontare una battaglia per la sopravvivenza, non solo contro i terrificanti mostri chiamati Necromorfi, ma anche contro la sua stessa sanità mentale che si sta sgretolando.

Inoltre, Dead Space presenta miglioramenti chiave del gameplay, tra cui:

Il Sistema Peeling: I necromorfi, mostri mai visti prima, sono stati ricostruiti attorno al nuovo Peeling System, che introduce carne, tendini e ossa stratificate che si rompono, si lacerano e si frantumano in modi nuovi e sconvolgenti. Sebbene la strategia sia fondamentale, i giocatori avranno anche maggiori opportunità di creatività nell'utilizzo della varietà di armi e abilità uniche per combattere questi orribili nemici.

Il direttore di Intensity: Il mondo di Dead Space, splendidamente realizzato e ugualmente inquietante, è stato a lungo un luogo dove i giocatori si perdevano facilmente, ma ora i giocatori sentiranno davvero il peso di ogni misterioso passo che Isaac compie. Il nuovo Intensity Director regola dinamicamente ciò che si presenta sul cammino di Isaac, dagli spawn dei Necromorfi e dal modo in cui si sceglie di attaccarli, agli effetti ambientali come luce, fumo, particelle e suoni. Anche il battito cardiaco, la respirazione e gli sforzi di Isaac si regolano in base al suo livello di stress, per fornire ai giocatori un feedback diretto sul suo stato mentale, emotivo e fisico.

Una fantasia ingegneristica potenziata: senza armi né rinforzi, Isaac è costretto a difendersi dai Necromorfi sfruttando strumenti minerari ad alta tecnologia per smembrare creature da incubo, risolvere enigmi nel suo emozionante viaggio e sfruttare a proprio vantaggio i sistemi malfunzionanti dell'Ishimura. Originariamente protagonista silenzioso, i giocatori potranno ora ascoltare l'amato ingegnere attraverso nuovi arricchimenti narrativi doppiati da Gunner Wright, la voce originale di Isaac in Dead Space 2 (2011) e Dead Space 3 (2013).

Una Ishimura completamente interconnessa: Dalla schermata iniziale ai titoli di coda, i giocatori affronteranno i corridoi spaventosamente stretti e i corridoi in ombra della USG Ishimura senza che una sola schermata di caricamento o un taglio della telecamera interrompa l'immersione. Questa enorme astronave è stata restaurata per il remake con nuove stanze, percorsi e ostacoli, consentendo al contempo un'esplorazione senza soluzione di continuità grazie ai nuovi controlli della mappa dell'interfaccia utente e a un localizzatore migliorato.

Dead Space verrà lanciato ufficialmente il 27 gennaio 2023 ed è ora disponibile per il pre-ordine su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (EA App, Steam ed Epic Games Store).

