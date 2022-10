L’Arabia Saudita ospiterà i Giochi invernali asiatici del 2029 presso il resort di Trojena, situato nella futuristica città di Neom , sul Mar Rosso. Lo ha riferito il ministro dello sport saudita Abdulaziz bin Turki . “Siamo orgogliosi di annunciare che abbiamo vinto la gara per ospitare i Giochi Invernali Asiatici del 2029 che si terranno a Trojena. Siamo il primo paese dell’Asia occidentale a farlo. Ciò continuerà a posizionare il regno come uno dei paesi leader nello sport”, ha detto il ministro in un tweet sul suo account ufficiale.

La conferma è stata ufficializzata dopo una riunione dell’Assemblea Generale del Consiglio Olimpico... Continua a leggere

Altre News per: l’arabiasauditaospiteràgiochiinvernaliasiatici2029