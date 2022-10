Nintendo inaugura la divisione cinema

Nintendo ha ufficialmente inaugurato la divisione cinematografica della compagnia, Nintendo Pictures.



Ecco le info direttamente dal sito Nintendo Pictures:

" Nintendo Pictures Co., Ltd. è una società di produzione video interamente controllata da Nintendo. Miriamo a far conoscere ai consumatori di tutto il mondo i personaggi Nintendo attraverso video unici che rimarranno nei loro ricordi per sempre . A tal fine, ognuno dei nostri dipendenti lavorerà sodo per creare un'organizzazione che possa continuare a crescere . Continueremo ad accettare la sfida di fornire immagini uniche e sorprendenti ai clienti di tutto il mondo, trascendendo generazioni e tempi ."

A questo punto sarà è lecito pensare che sarà Nintendo Pictures ad occuparsi del nuovo film animato in arrivo di Super Mario. Nintendo Pictures non farà film, ma produrrà contenuti audiovisivi per supportare videogiochi, serie TV, Film, ecc.



