Total Tank Generals: Disponibile la demo

Fino al 10 ottobre sarà possibile giocare in anteprima all’atteso nuovo titolo strategico ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, pubblicato da 505 Games

TRAILER DI LANCIO DELLA DEMO: https://www.youtube.com/watch? v=NbZ3-0bkrdw

In occasione di Steam Next Fest, è disponibile la demo di Total Tank Generals, il wargame strategico a esagoni ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, pubblicato da 505 Games e sviluppato da Noobz from Poland. La demo sarà giocabile su PC fino al 10 ottobre.

Emergi vittorioso nelle campagne militari storiche guidate dai grandi generali del passato. Padroneggia le tattiche a turni con meccaniche innovative e un gameplay profondamente strategico, il tutto presentato in un'interfaccia chiara e intuitiva creata sia per i nuovi arrivati ??che per i veterani.

Total Tank Generals offre un'esperienza di gioco coinvolgente e storicamente accurata. In questa demo, prendi il comando e diventa generale in uno dei momenti più cruciali del 1940, la battaglia di Arras. Metti alla prova il tuo coraggio e le tue capacità strategiche guidando il tuo esercito verso la vittoria vitale.

Total Tank Generals sarà disponibile per PC via Steam nel 2023. Per ulteriori informazioni visita il sito ufficiale.