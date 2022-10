Perché specializzarsi in massaggi? Ecco i motivi per farlo oggi

Sempre più persone usufruiscono di un servizio benessere almeno una volta al mese e i centri che propongono massaggi sono in piena espansione. Oggi 1 italiano su 2 esprime il desiderio di farsi massaggiare da un professionista e da tempo, l'entusiasmo per il benessere in Italia, ha portato allo sviluppo dei servizi offerti ai clienti. Si assiste a una vera e propria ondata di servizi per la cura del corpo.

Negli ultimi anni si nota anche una diversificazione della clientela. In passato, le donne trentenni rappresentavano la maggioranza di chi usufruiva dei massaggi. Oggi invece anche le più giovani e anziane si rivolgono sempre più spesso a trattamenti per la cura del corpo, per non parlare degli uomini, che sono sempre più attenti al proprio aspetto e benessere.

Costruirsi una buona reputazione in questo settore, non è possibile senza sviluppare abilità di massaggio specifiche per attirare i clienti in cerca di trattamenti per il benessere.

Per avere una buona padronanza dei protocolli terapeutici e un ricco elenco di servizi, che faranno venire voglia ai clienti di rivolgersi al vostro centro, esistono molti istituti di formazione che offrono corsi per formare professionisti che desiderano acquisire nuove competenze.

Soprattutto nelle grandi città più dinamiche come Milano, dove la richiesta di trattamenti per la cura del corpo è forte, è consigliabile frequentare questo corso per massaggiatore professionale.

Perchè specializzarsi in massaggi?

Se il vostro istituto di bellezza non ha competenze precise, specializzate e variegate nel massaggio, vi sarà molto difficile differenziarvi dalla concorrenza. Il numero di servizi proposti è un fattore chiave per rinnovare il ritorno dei clienti.

Non diversificare la propria offerta significa innanzitutto limitare il fatturato e, soprattutto, significa correre il rischio che un cliente conquistato a fatica passi alla concorrenza perché non riesce a trovare il trattamento specifico che sta cercando. Infine, il centro benessere specializzato, migliorando costantemente le sue capacità, costruisce la sua buona reputazione.



Perché lo stress non colpisce solo la mente. Un massaggio rilassante porta relax ed è un calmante per un corpo stressato.

Perché il massaggio migliora il nostro umore. Ci permette di prenderci cura del nostro corpo e della mente. Ci permette semplicemente di prenderci cura di noi stessi. Il massaggio ha un impatto diretto sul rilascio di endorfine, sul livello di serotonina e dopamina. Ormoni responsabili del nostro buon umore e che abbassano il livello di cortisolo, l'ormone dello stress.

Per evitare il mal di schiena che spesso sottovalutiamo e che può diventare più grave fino a poi dover consultare uno specialista.

Per dormire meglio: un massaggio rilassante parte dalla testa e arriva ai piedi. Tutti i muscoli si rilassano, l'appagamento ci invade e il nostro sonno sarà molto più ristoratore.

Ricevere un massaggio fa bene al cuore! Abbassa la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca.



Fino ad oggi, le terme erano i luoghi preferiti dagli appassionati di massaggi. Oggi c'è una varietà di posti in cui le persone vanno a farsi un massaggio. Diventare un massaggiatore è un modo fantastico per sviluppare la conoscenza delle persone ed evolvere in un ambiente incentrato sugli altri e sul loro benessere.

Tuttavia, questa professione – seppur accessibile a tutti – richiede sia qualità personali che reale know-how. Essere un massaggiatore del benessere non si improvvisa e richiede conoscenze approfondite in molti ambiti: anatomia, gesti e conoscenza delle controindicazioni.



I massaggiatori del benessere entrano in contatto con una clientela di donne e uomini di ogni età e di ogni ceto sociale, le cui esigenze e morfologia possono variare notevolmente. Ecco perché la formazione è essenziale. Ogni cliente deve essere trattato in modo diverso a seconda delle sue problematiche (stress, problemi circolatori, sovrappeso) e beneficiare di un supporto personalizzato.



Altre News per: perchéspecializzarsimassaggieccomotivifarlooggi