TOWER OF FANTASY - arriva “VERA” il 20 ottobre

Level Infinite e Hotta Studio hanno confermato che Vera, il primo grande aggiornamento di Tower of Fantasy, sarà disponibile gratuitamente il 20 ottobre sul sito ufficiale, oltre che su App Store e Google Play. Inoltre, i membri della community Steam potranno scaricare e giocare il gioco completo insieme alla nuova espansione Vera lo stesso giorno.

L'espansione Vera presenta due ambienti distinti: la natura selvaggia e irradiata del Deserto Gobby e, al centro, la città cyberpunk di Mirroria. La città scintillante può sembrare a prima vista un'oasi che offrire una tregua dall'aspro Deserto Gobby, ma i Wanderers scopriranno presto che è piena di pericoli e scontri imminenti.

Entrambe le aree offriranno ai Wanderers una nuova serie di missioni, eventi, incursioni, incarichi, mostri e boss leggendari da superare, oltre a nuovi veicoli da scoprire e armi da padroneggiare. Ma è in una sezione del Deserto Gobby, nota come Grayspace, che si trova la sfida più grande. Entrando nel Grayspace l'intero ambiente si oscura, portando con sé un senso di inquietudine e la possibilità di incontrare le Entità del Grayspace, i nemici che abitano questa zona. Le Entità del Grayspace si presentano in molte forme e sono responsabili del crescente deterioramento della già fragile ecologia di Vera. Le più letali sono note come Abyssant, ma per i Wanderers abbastanza coraggiosi da affrontarle le ricompense saranno generose.









Per avere un assaggio dell'azione che ci aspetta in Vera, date un'occhiata a questo nuovissimo video in cui potrete anche dare la prima occhiata ad alcuni dei nuovi personaggi - Lin, Ruby e Saki Fuwa che arriveranno in Tower of Fantasy.

Level Infinite e Hotta Studio organizzeranno anche uno speciale evento in streaming il 13 ottobre alle 13:00 PT su Youtube, Twitch e Twitter. Lo streaming offrirà uno sguardo approfondito all'aggiornamento completo di Vera. I fan potranno aspettarsi contenuti esclusivi, nuovi annunci, ricompense e altro ancora.

Ambientato centinaia di anni nel futuro, dopo che l'umanità è sfuggita al collasso dell'ambiente terrestre ed è fuggita sul lontano pianeta di Aida, l'azione open-world di Tower of Fantasy ha riscosso un grande successo tra i giocatori in Cina e presto anche i giocatori del resto del mondo potranno godersi a pieno il titolo. I giocatori potranno sperimentare uno stile artistico sci-fi post-apocalittico ispirato agli Anime, uno sviluppo libero dei personaggi, obiettivi coinvolgenti e combattimenti entusiasmanti attraverso battaglie avvincenti e un'emozionante esplorazione del mondo di gioco.









Per non perdervi gli ultimi aggiornamenti relativi a Tower of Fantasy, visitate il sito web ufficiale

