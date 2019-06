Solo una coincidenza? Tiberio Timperi nomina la Cuccarini e fa un gestaccio

(Di sabato 15 giugno 2019) Corre la voce sul possibile cambio di conduzione de ‘La Vita in Diretta’, storico programma pomeridiano di Rai Uno affidato per due edizioni ae Francesca Fialdini. In questi giorni si mormora che Lorellapotrebbe sostituire Francesca Fialdini e a far coppia con lei potrebbe finire uno tra Milo Infante e Alberto Matano. Nell’ultima puntata de La Vita in diretta, aè sfuggito unproprio mentre si faceva il nome della. “Èun caso cheproprio mentreLorellafra le presenze di Ballata per Genova si tocca la guancia con il medio, èun caso”, scrive sui social il profilo Twitter Lallero.una? Certo, se fosse un gesto volontario, significa che il conduttore non ha preso molto bene questo cambio della guardia…